В Петербурге прошел забег под эгидой фонда «Росконгресс» и сети фитнес-клубов World Class

В первый день экономического форума программу ПМЭФ-2019 открыл забег ROSCONGRESS SPIEF RACE. На старт вышли более 400 участников форума, аккредитованных журналистов и членов сети фитнес-клубов World Class. Дистанция составила 5 км и проходила по главным местам Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор, Зимний дворец, Мраморный дворец, Марсово поле, Спас на Крови, Невский проспект.

В забеге приняли участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт, генеральный директор VEBVENTURES Олег Теплов, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, генеральный директор Россетей Павел Ливинский, президент, главный исполнительный директор Carlsber Group Кеес т’Харт, президент топливной компании EKA Екатерина Бородина и другие представители деловой элиты.

Победил в забеге генеральный директор компании «Онэксим» Дмитрий Разумов (время — 18:01), зарегистрировавшийся в зачете среди членов клубов World Class. Победителями забега среди участников ПМЭФ стали исполнительный директор «Согаза» Иван Командный (время — 18:08) и представитель компании «Сила природы» Полина Кондрашова (18:45).

В церемонии награждения победителей и призеров забега приняли участие заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер, генеральный директор VEBVENTURES Олег Теплов, а также победитель Олимпиады-2018 по хоккею Вячеслав Войнов и двукратный обладатель Кубка Гагарина по хоккею Андрей Кутейкин.