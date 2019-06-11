Aston Martin рассекретил спорткар DB4 GT Zagato Continuation

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Фото: Aston Martin

Первый экземпляр купе, окрашенный в красный цвет, собран вручную на заводе в Ньюпорт-Пагнелле, где в 60-е годы производилось и оригинальное купе. Машина получила карбоновые кресла, отделку салона черной кожей и тканью с прострочкой черной нитью. Кузов машины сделан из алюминия, а колесные диски Borrani соответствуют колесам 60-х годов.

Заднеприводный спорткар оснащается 380-сильным рядным 4,7-литровым 6-цилиндровым мотором с 4-ступенчатой механической коробкой передач. В оснащение DB4 GT Zagato Continuation входит сертифицированный Международной автофедерацией FIA каркасом безопасности и спортивная панель приборов.

Тираж трекового Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation составит всего 19 экземпляров. Автомобиль можно приобрести только в комплекте с дорожным купе Aston Martin DBS GT Zagato.

Поставки DB4 GT Zagato Continuation, премьера которого состоится на гонке «24 часа Ле-Мана», покупателям начнутся в 4-м квартале 2019 года, а DBS GT Zagato клиенты получат только в 4-м квартале 2020 года.