В Ленобласти по обвинению в хищении 35 млн рублей будут судить директора Сайменского канала

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ФГУ «Сайменский канал» Евгения Демидова и двух его подельников. Их обвиняют по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в период с 2013 по 2017 годы руководитель ФГУ «Сайменский канал», действуя в составе преступной группы, обманным путем похитил из федерального бюджета более 35 млн рублей из 83,9 млн руб., выделенных на ремонт оборудования в Сайменском фарватере. Для этого обвиняемыми была разработана преступная схема по выполнению работ в заведомо меньших объемах и видах, чем это было предусмотрено госконтрактами. Преступление было выявлено сотрудниками погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Объем данного уголовного дела составил 70 томов. В настоящее время по нему собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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