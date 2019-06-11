«То, что экспорт может решить проблемы перепроизводства,— это иллюзия»

В конце мая «Ъ-Черноземье» провел круглый стол с представителями агропромышленного комплекса Воронежской области, телекома и государственных органов. Участники мероприятия обсудили курс федеральных властей на наращивание экспорта продукции АПК, определили целесообразность отдельных мер поддержки и обозначили основные проблемы в развитии экспорта. В разговоре участвовали заместитель гендиректора группы «Продимекс» Вадим Ерыженский, гендиректор холдинга «Молвест» Анатолий Лосев и его заместитель Борис Дехаев, гендиректор УК «Черноземье» Эдуард Краснов, гендиректор ООО «Олсам» Павел Краснов, директор Ростовского филиала «КРЦ ЭФКО Каскад» Руслан Сумишевский, гендиректор филиала «САФ-Нева» Виталий Высоцкий, глава ГК «Верхнехавский агрохолдинг» Антон Пермяков, руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Воронежской области Алексей Дякун (сейчас руководитель подразделения в Майкопе.– примечание «Ъ»), замруководителя областного департамента аграрной политики Алексей Попов и руководитель Центра координации поддержки экспорта Воронежской области Роман Голованев.