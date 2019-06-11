Аэрофлот и Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов

11 июня 2019 года, Москва. — Аэрофлот и авиакомпания Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов («код-шеринг») во Вьетнаме и России. Новый формат сотрудничества перевозчиков позволяет предложить пассажирам больше возможностей для комфортных путешествий и новые удобные стыковки между рядом пунктов в России и Вьетнаме. Соглашение способствует укреплению деловых связей между двумя странами.

«Код-шеринг» распространяется на рейсы Аэрофлота по следующим маршрутам: Москва (Шереметьево) — Ханой/Хошимин*, Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург, Уфа и Краснодар; а также на рейсы Vietnam Airlines по маршрутам Ханой — Москва (Шереметьево)*, Ханой — Хошимин, Фукуок, Нячанг и Хошимин — Фукуок, Нячанг*.

Соглашению о код-шеринге предшествовало подписание двумя перевозчиками меморандума в 2018 г. и объявление Vietnam Airlines о переводе всех своих рейсов в аэропорт Шереметьево в июле 2019 года. Принятию решения о смене аэропорта базирования способствовали благоприятные условия для трансферных пассажиров, оперативность и качество сервиса в самом быстрорастущем аэропорту России, а также его статус главного хаба авиакомпаний-членов альянса SkyTeam.

Vietnam Airlines выполняет три прямых рейса в неделю по маршруту Москва — Ханой на современных самолетах Boeing 787-9 Dreamliner. Аэрофлот выполняет девять рейсов в неделю между Москвой и Вьетнамом, включая ежедневные полеты в Ханой и рейс в Хошимин дважды в неделю.

За 25 лет с момента первого полета вьетнамская авиакомпания перевезла между Вьетнамом и Россией более 1,6 млн пассажиров. В 2018 г. Россия заняла шестое место в списке международных стран, обеспечивающих наибольший въездной туристический поток. Согласно прогнозам, к 2020 году количество российских туристов во Вьетнаме вырастет до 1 млн.