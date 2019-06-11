«Бронка Групп» и ФК «Зенит» откроют VIP-ресторан на «Газпром Арене»

«Бронка Групп» совместно с футбольным клубом «Зенит» открывает на «Газпром Арене» зону гостеприимства Diamond Club. Новая локация будет представлять собой ресторан с премиальным уровнем обслуживания для VIP-болельщиков и расположится на третьем этаже трибуны А. Площадь ресторана составит 1,7 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 300 посадочных мест, сообщили в компании.

Запуск проекта Diamond Club запланирован на второй круг футбольного сезона 2019/20. Попасть в новый ресторан можно будет по абонементам и билетам. Инвестиции в проект не уточняются.

В настоящий момент в портфель ресторанных проектов ООО «Бронка Групп» входят итальянское заведение «Il Lago dei Cigni», паназиатский ресторан Buddha-Bar, загородный «Лунка 19» в гольф-клубе «Петергоф», концептуальный гастрономический ресторан Hunt, бар «Архитектор», сеть ресторанов casual dining «Фаршировка», а также точки общепита в Едином центре документов и порту «Бронка».