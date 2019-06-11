Погранслужба США сообщила о взломе своей базы

Служба пограничного и таможенного контроля сообщила, что в результате взлома хакеры получили доступ к фотографиям и автомобильным номерам путешественников. Телеканал CNN со ссылкой на службу сообщил, что 31 субподрядчик загрузил фотографии и номерные знаки туристов в собственную сеть, после чего она подверглась кибератаке.

Служба не уточнила количество данных, загруженных в сеть, однако отметила, что ни одной фотографии в интернете не появилось. Пока неизвестно, кто виновен в кибератаке. Информацию о подрядчике служба тоже не представила. Отмечается, что конгресс уже знает о случившемся и работает над этим с правоохранительными органами.

Ранее The New York Times сообщала, что хакеры взломали компьютеры в госучреждениях города Балтимора (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности США. В результате была парализована работа электронной почты, системы оплаты коммунальных услуг и онлайн-платформы для риелторских услуг. По данным газеты, злоумышленники обещали разблокировать городские системы за $100 тыс. в биткоинах.

О том, как изменилась борьба с хакерами за последние пять лет,— в материале “Ъ FM” «Массовые атаки однозначно будут».