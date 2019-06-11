Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке

Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости». По его словам, ставки будут снижены не только по кредитам, но и по депозитам.

«Зависит от динамики рынка, процентных ставок. …Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижения инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз»,— сказал господин Ведяхин, отвечая на вопрос, может ли Сбербанк снова снизить ставку по ипотеке. Он отметил, что при таких условиях не будет роста ставок по депозитам на фоне падения ставок по кредитам.

В конце прошлого месяца глава Сбербанка Герман Греф сообщил о снижении ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п. п. Он отметил, что тренд на снижение ставок будет наблюдаться на рынке ипотеки и дальше.

Напомним, после полугодового роста ряд банков начал снижать ставки по ипотеке. Однако, как считают специалисты, фундаментальных факторов для радикального разворота в сторону снижения на рынке пока нет.

О снижении ставок по ипотеке читайте в материале “Ъ” «Ипотечный разворот».

Глава Сбербанка в интервью “Ъ” — о комиссиях, конкурентах и слонах.