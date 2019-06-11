Гидрострой получил эскроу

В Краснодаре выделены первые деньги застройщику по схеме проектного финансирования. Сбербанк прокредитовал компанию «СтройИнжиниринг» на 1,45 млрд руб. Застройщик планирует возвести на эти деньги ЖК «Квартет» в микрорайоне Гидростроителей. По словам экспертов, проектное финансирование однозначно скажется на стоимости квадратного метра в объекте, а к концу года рост цен на кубанском девелоперском рынке составит порядка 25%.

В Краснодаре совершили первую сделку с использованием смешанной схемы финансирования и счетов эскроу. Как стало известно „Ъ-Кубань“, Сбербанк открыл для ООО «СтройИнжиниринг» кредитную линию на 1,45 млрд руб. На эти деньги застройщик планирует возвести жилой комплекс «Квартет» по улице Снесарева, 10, в микрорайоне Гидростроителей. Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, механизм перехода строительных компаний на новую систему предполагает, что застройщики будут строить дома за счет банковского кредитования, а деньги дольщиков будут поступать через эскроу-счета в уполномоченных банках. Вступить в силу эти изменения в ФЗ №214 должны 1 июля 2019 года, и следовать им обязаны все девелоперы.

Как сообщили в пресс-службе банка, смешанная схема финансирования подразумевает, что застройщик получает от банка кредитные средства на строительство уже сейчас, но до 1 июля все оплаты по договорам долевого участия (ДДУ) направляются застройщику и он может самостоятельно ими распоряжаться. Финансирование строительства ЖК «Квартет» преимущественно банковское (до 82%), но выплата процентов за использование кредитных средств отсрочена на весь срок строительства.

«Для каждого проекта мы проводим анализ экономической эффективности и в случае положительных результатов готовы рассмотреть возможность предоставления застройщику отсрочки процентов по кредиту. В Краснодаре сделка с ООО „СтройИнжиниринг“ — первая для нашего банка c использованием смешанной схемы проектного финансирования. В активной разработке банка — еще 26 проектов в регионе»,— рассказала и. о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Предполагается, что с 1 июля реализация квартир в ЖК «Квартет» будет проходить с использованием эскроу-счетов. На эти счета покупатели жилья внесут средства, которые будут храниться на них до завершения строительства. Застройщик сможет их получить только после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

По информации с официального сайта застройщика, ЖК «Квартет» предполагает 1012 квартир эргономичной планировки. Как указано в системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройИнжиниринг» зарегистрировано в 2007 году в Краснодаре, его генеральный директор — Артур Акопян, стопроцентный владелец ООО «Кубаньресурс». Владельцем 100% доли в УК ООО «СтройИнжиниринг» является Мисак Казарян, полностью владеющий краснодарским ООО «ГИК», а также частично (32,56%) анапским ООО «ГСК». Опубликованные финансовые результаты ООО «СтройИнжиниринг» затрагивают только 2016—2017 годы, в первом случае убыток общества составил 586 тыс. руб., во втором — 79 тыс. руб.

Региональный директор Краснодарского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников считает, что трудностей с переходом на новую модель работы в регионе быть не должно. «Во время переходного периода были доработаны все процессы, и переход на эскроу-счета вряд ли усложнит работу с покупателями. Открыть такой счет можно будет бесплатно. Финансирование будет полностью осуществляться в рамках федерального законодательства. Это касается и требований к компаниям-застройщикам, что позволит сделать процедуру финансирования строительства более прозрачной и безопасной»,— считает господин Сальников.

В банке «Открытие», который также аккредитован для работы в новых условиях, уточнили, что для получения кредита застройщик должен быть финансово стабилен. «Для того чтобы получить кредит на реализацию проекта по строительству жилого комплекса, компания должна располагать как минимум 15% средств от общей стоимости реализации проекта. При этом затраты на покупку земельного участка и расходы на получение разрешения на строительство, как правило, составляют 12—13% от стоимости всего проекта. В рамках проектного финансирования банк готов финансировать любое количество застройщиков, отвечающих базовым требованиям финансовой устойчивости»,— рассказали в «Открытии».

Директор риелторской компании «Этажи» в Краснодаре Вадим Камалов считает, что введение эскроу-счетов станет для покупателей кубанской недвижимости гарантией их безопасности. Однако, по его данным, за год это нововведение увеличило стоимость квадратного метра в кубанской столице с 45 тыс. руб. до 60 тыс. руб. «Я думаю, что до конца года стоимость квартир в Краснодаре вырастет на 25% за счет инфляции и того, что застройщики будут вынуждены платить банковские проценты»,— заключает эксперт.

Дмитрий Михеенко