Надбавка доведет до отставки

Депутаты Октябрьска просят снять с должности главу города Александру Гожую. Парламентарии утверждают, что «ее деятельность направлена на улучшение своего материального положения». Это подтверждает, например, установление ежемесячной надбавки в 300%, а также поездки в служебные командировки в страны СНГ за счет местного бюджета. Также, по информации полиции, глава и ее подчиненный состоят в гражданском браке, что приводит к конфликту интересов. Депутаты просят комитет по МСУ вмешаться в эту ситуацию. Эксперты полагают, что на основании обращения может быть инициирована депутатская проверка, итогом которой может стать как отставка главы, так и передача сведений в прокуратуру.

Группа депутатов думы Октябрьска обратились к председателю комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаилу Матвееву по поводу «удаления главы города Александры Гожей в отставку» «в связи с кризисом органов исполнительной власти в городе». Документ обращения депутат опубликовал в «Твиттере».

Аналогичное обращение 27 мая парламентарии направили в городскую думу. Депутаты утверждают, что «с самого начала своей деятельности на посту главы ее деятельность была направлены на улучшение своего материального положения».

Так, в 2016 году было издано распоряжение об установлении главе города ежемесячной надбавки к должностному окладу в размере 300%. «При этом дефицит бюджета города составлял на то время более 95%»,— уточняют авторы обращения. Далее говорится о попытке приватизации служебной квартиры при наличии решений суда на получение жилья нуждающимся категориям граждан, а также о поездках главы в служебные командировки в страны СНГ (Казахстан, Армения, Киргизия) за счет местного бюджета. «По отчету КСП Октябрьска, значительная часть поездок не связана с решением практических вопросов социально-экономического развития города»,— подчеркивают депутаты.

Кроме того, авторы обращения говорят о том, что глава и подчиненный ей директор МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики функционирования ЕДДС» Александр Николаев связаны близкими отношениями: «Согласно информации отдела полиции № 33, Александра Гожая и Александр Николаев состоят в гражданском браке и совместно проживают. Вместе с тем, мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов Александрой Гожей не принималось. Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов о возникновении личной заинтересованности Гожая не уведомляла. В соответствии с законом непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является коррупционным правонарушением».

Более того, 11 мая господин Николаев был назначен по совместительству на должность директора МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания». «Непринятие мер в отношении Александра Николаева повлекло к совершению преступления и возбуждению уголовного дела по факту растраты денежных средств, принадлежащих МБУ (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Более того, по имеющейся у нас информации, возбуждено не одно уголовное дело»,— утверждают депутаты.

У авторов обращения «имеется информации о продаже автомобиля Chevrolet Niva 2011 года выпуска по цене, значительно ниже рыночной… »: «Согласно объяснениям должностных лиц МБУ, поручение составления договора, принятии денежных средств в кассу давались директором МБУ, что указывает на то, что продажей автомобиля занимался непосредственно директор учреждения… По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес главы Октябрьска внесено представление, материалы проверки направлены в правоохранительные ­органы».

Под обращением подписались четыре депутата гордумы — Роман Овчинников, Роман Семенов, Виктор Станотин и Виктор Сосов.

Комментария от администрации Октябрьска получить не удалось — на момент выхода номера ответа на запрос не поступило.

Александра Гожая была назначена главой Октябрьска с 2015 года при прежнем губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. В 2014–2016 годах отмечено снижение доли собственных доходов местного бюджета. В прошлом году жители города подготовили петицию в адрес главы региона Дмитрия Азарова о досрочном снятии полномочий с главы. На сегодня петиция собрала 512 подписей. По данным Самарастата, на 1 января 2019 года население Октябрьска составляет 26512­ ­человек.

Ранее госпожа Гожая работала преподавателем теоретических дисциплин Детской школы искусств № 1, затем занимала должность замдиректора по учебной работе. С 2011 года занимала руководящие должности в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления Октябрьск.

Михаил Матвеев сообщил „Ъ“, что «как председатель комитета может реагировать на обращение, когда оно поступит официально в комитет»: «Оно было направлено мне на электронную почту. Поэтому официальное реагирование комитета еще впереди. Мы (комитет), конечно, не являемся контрольным органом, это законодательный орган. Мы обладаем определенной возможностью пригласить чиновников для дачи объяснений. Факты, которые изложены в обращении, хорошо известны контрольным органам, прокуратуре и департаменту по противодействию коррупции Самарской области. У нас местное самоуправление встроено в систему госвласти и кадровые решения принимает фактически губернатор, который в значительной степени формирует позицию конкурсной комиссии, поэтому кадровые решения ждут от Белого дома. В любом случае нужно реагировать на подобные обращения, чтобы было видно, что неприкасаемых не существует».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что на основании данных документов может быть принято решение об инициации депутатской проверки в отношении должностного лица для установления фактов злоупотребления полномочиями, в том числе в личных целях: «Итогом проверки вполне может стать как отставка должностного лица, так и передача полученных сведений в прокуратуру. В этом случае, если примут решение о возбуждении уголовного дела, а в ходе следствия в действиях главы будет усмотрен состав преступления, а именно злоупотребление должностными полномочиями, в дальнейшем она может быть привлечена к ответственности за использование служебных полномочий из корыстной или личной заинтересованности, повлекшее нарушение интересов общества и/или государства. В соответствии с УК РФ, за это предусмотрены меры вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет с дисквалификацией (или без нее) на три года».

Ани Айвазян