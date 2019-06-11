«Газели» буксуют без господдержки

Спрос на легкие коммерческие автомобили (LCV) в мае продолжил сокращаться: продажи упали на 20%, что вдвое выше темпов апреля. Более длинные майские праздники привели к снижению деловой активности, причем дилеры ожидают, что это окажет влияние и на результат июня. В основном участники рынка настроены пессимистично и ожидают, что по итогам 2019 года сегмент упадет как из-за сокращения господдержки, так и из-за негативных тенденций в экономике.

Продажи новых LCV в мае 2019 года снизились на 20,6%, до 7,6 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Продажи лидера сегмента группы ГАЗ упали на 16,5%, до 3,5 тыс. штук. УАЗ снизил реализацию на 7,5%, до 1,2 тыс. штук. Ford, который недавно принял решение сохранить только этот сегмент в России и будет развиваться под контролем «Соллерса» в новом СП партнеров, упал на 12,5%, до 717 штук. Аналогичная динамика и у других лидеров сегмента: продажи Lada в мае упали на 19,4%, до 732 штук, а наибольшее падение показал Volkswagen — на 22,5%, до 375 машин.

Статистика «Автостата» расходится с данными концернов, так как основывается на данных о регистрациях автомобилей. Нередко от момента продажи грузовика до его регистрации проходит от одной до нескольких недель из-за различных надстроек на базе автомобиля. При этом данные отражают общие тренды рынка.

Майские праздники в 2019 году из-за их длительности полностью повторили эффект новогодних каникул: экономика переходит в «спящий режим», и сегмент LCV, соответственно, становится невостребованным, говорит глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов. Он ожидает продолжения падения продаж в сегменте и в июне, на фоне снижения доходов у бизнеса из-за длинных праздников. Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что далее рынок пойдет вниз, хотя и меньшими темпами, и тренд может переломиться только во втором полугодии. Заместитель главы департамента корпоративных продаж «Авилона» Андрей Гусев при этом отмечает, что потенциал сегмента LCV достаточно высок: общий парк таких автомобилей нуждается в обновлении.

При этом дилеры говорят и о глобальных факторах, которые сказались на спросе в сегменте. Повышение ставки НДС и цен на топливо, ожидание очередного пакета санкций негативно влияют на «самочувствие» малого и среднего бизнеса, что и доказывает статистика продаж легкого коммерческого транспорта, полагает глава направления по работе с ключевыми клиентами ГК «Автоспеццентр» (АСЦ) Александр Захаров. Эффект высокой базы 2018 года он называет незначительным. В АвтоВАЗе при этом отмечают, что рынок LCV по сравнению с сегментом легковых автомобилей более подвержен колебаниям спроса — в основном это корпоративные продажи, которые идут волнами, и пока говорить о тренде рано.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting согласен, что длинные майские праздники привели к сокращению деловой активности, кроме того, май 2018 года для рынка выдался «ударным» (сегмент показал рост на 13,5%), что создает эффект высокой базы. Однако источник “Ъ” среди дилеров говорит, что высокая база ни при чем: рынок снизился и к апрелю. Дмитрий Бабанский считает, что господдержка спроса на LCV в 2019 году не оказала должного эффекта, и все эти факторы наложились на рост цен на автомобили (из-за НДС и инфляции), увеличение стоимости кредитов и снижение инвестактивности. Серьезное — практически в три раза — сокращение в этом году программ стимулирования продаж «тянет рынок ко дну» на фоне падения платежеспособного спроса со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, согласен источник “Ъ” на рынке.

Из действовавших в 2019 году госпрограмм наиболее эффективной была программа льготного лизинга, однако из-за недостатка финансирования средства на нее уже закончились, отмечает господин Бабанский.

В 2019 году Дмитрий Бабанский ожидает сокращения рынка, «если не будут оказаны требуемые меры поддержки». Сергей Удалов допускает, что продажи останутся на уровне 2018 года. Дилеры более пессимистичны: Владимир Попов дает прогноз в 7% падения, в АСЦ ожидают сокращения сегмента на 10–15%.

Ольга Никитина