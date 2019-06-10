Новым гендиректором «Соллерса» стал Николай Соболев

Генеральным директором «Соллерса» назначен Николай Соболев, сообщается на сайте автомобильной компании. Ранее он был первым заместителем генерального директора.

Его предшественник Вадим Швецов перешел на должность председателя совета директоров. «У меня нет никаких сомнений, что он успешно продолжит управлять бизнесом группы уже в качестве генерального директора ПАО "Соллерс "»,— отметил господин Швецов. Сам он хочет сосредоточиться на вопросах будущего развития компании.

Подробнее об уходе Вадима Швецова с поста гендиректора «Соллерса» — в материале “Ъ”.