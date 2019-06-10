Вадим Швецов отошел от «Соллерс»

Основной акционер «Соллерс» Вадим Швецов впервые с момента основания концерна покинул пост его гендиректора, одновременно возглавив совет директоров. Пост главы компании перешел к Николаю Соболеву, ранее занимавшему пост первого зама. Собеседники “Ъ” на рынке связывают перестановку с обновлением отношений концерна с Ford и говорят, что Вадим Швецов в последнее время и так уже отошел от оперативного управления. Однако другой источник “Ъ” отмечает, что он до последнего участвовал в делах концерна, в том числе на посту главы УАЗа, который господин Швецов покинул несколько недель назад.

Вадим Швецов покинул пост гендиректора «Соллерса», сообщили в компании со ссылкой на решение совета директоров концерна. Его место займет Николай Соболев, ранее занимавший пост первого заместителя главы «Соллерса». При этом господин Швецов избран председателем совета директоров. Ранее это место занимал Рубен Варданян, однако он не вошел в новый совет директоров, избранный 30 мая.

«Группе "Соллерс" в ближайшее время предстоит пройти через фундаментальную трансформацию своей бизнес-модели, из автопроизводителя превратившись в поставщика сервисов и новых цифровых решений в области автотранспортной мобильности,— сказал Вадим Швецов.— Это ключевая стратегическая задача, и я хотел бы целиком и полностью сосредоточиться на вопросах будущего развития компании, на рассмотрении и запуске новых инициатив». Он отметил, что позиция председателя совета директоров «как раз и подразумевает такого рода работу». Господин Швецов также обратил внимание, что «вопросы операционного управления и эффективности существующих бизнес-направлений и активов группы всегда находились в фокусе внимания Николая Соболева»: «У меня нет никаких сомнений, что он успешно продолжит управлять бизнесом группы уже в качестве гендиректора "Соллерс"».

Вадим Швецов руководил концерном с момента его основания в 2002 году, Николай Соболев работает в компании с того же периода. Первым замом «Соллерса» он является с мая 2009 года. Также Николай Соболев возглавляет совет директоров СП «Мазда Соллерс» и входит в совет директоров СП Ford Sollers.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что Вадим Швецов последнее время и так отошел от оперативного управления, и этим занимались Николай Соболев и замгендиректора «Соллерса» Зоя Каика. Впрочем, собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что это не так и господин Швецов до конца мая занимал пост главы УАЗа.

Ряд собеседников “Ъ” связывают перестановки с окончанием изменений в рамках сотрудничества с Ford.

В марте американский концерн объявил об уходе из легкового сегмента в РФ. Теперь в рамках нового СП с «Соллерс», где отечественная компания получит контроль, партнеры будут развивать легкий коммерческий автомобиль Ford Transit. В ходе ПМЭФ было подписано акционерное соглашение между партнерами, новое СП должно заработать с июля. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что напрямую уход Вадима Швецова с этим не связан, и объясняет его «новой вехой» в развитии концерна и желании заниматься новыми проектами, о которых говорит сам господин Швецов.

Ольга Никитина