Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов Абызова почти на 4,3 млн рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. «Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе»,— рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Всего на счетах Михаила Абызова было арестовано более 437 млн руб. Также были арестованы два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В конце мая суд принял решение оставить Михаила Абызова под стражей на два месяца — до 25 июля.

Подробнее о развитии дела — в материале “Ъ” «Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом».