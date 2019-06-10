«Совсем игнорировать общественное мнение уже невозможно»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать дело Ивана Голунова, однако отметил, что проверка законности следственных действий — компетенция Генпрокуратуры. Кроме того, по его мнению, происходящее не дает оснований говорить о недоверии к правоохранительной системе в целом. Вместе с тем, сегодня три ведущих деловых издания страны — «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК — вышли с одинаковой первой полосой в знак поддержки арестованного журналиста. В свою очередь, политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе уверен, что дело Ивана Голунова не заставит власть пойти на масштабные реформы.

Дело Ивана Голунова — главный вопрос пресс-секретарю президента России от большинства СМИ во время его ежедневного общения с журналистами в понедельник. Надо сказать, что Дмитрий Песков был готов к острым вопросам, его ответы не выглядели спонтанными. Заметно, что тема была досконально проработана накануне — все четко и выверено. Собственно, главный сигнал прозвучал в ответ на вопрос «Коммерсантъ FM»: мы спросили о том, не подрывают ли подобные дела доверие к правоохранительной системе в целом, ведь не каждый же день три самые влиятельные российские газеты выходят с одинаковой первой полосой. Если мне память не изменяет, нечто подобное было лишь в дни путча в августе 1991 года. Но господин Песков здесь категоричен: по его мнению, система стабильна, а ошибиться может каждый, в том числе и журналисты.

А что касается нарушений при задержании и аресте Ивана Голунова, то, по словам Дмитрия Пескова, по закону этим занимается Генеральная прокуратура и служба собственной безопасности МВД. Скорее всего, этот сигнал будет услышан и такие проверки начнутся. И, наконец, пресс-секретарь президента сообщает, что Владимиру Путину было оперативно доложено о ситуации еще в пятницу, 7 июня, то есть в самый насыщенный день Петербургского экономического форума. Доклад сопровождался комментарием о том, что это новое резонансное дело.

Между тем, Ивана Голунова фактически поддержали федеральные телеканалы, и здесь заметна некоторая эволюция. Еще в воскресенье их представители высказывались осторожно, мол, в деле не все так однозначно. На «России 24» вообще появился неоднозначный репортаж, в котором утверждалось, что журналист «Медузы» был пьян, скрывал свое имя и грозил следователям. Но уже к утру понедельника сотрудники федерального ТВ стали называть Ивана Голунова «коллегой» и уже в массовом порядке потребовали объективного расследования.

Все это свидетельствует о том, что в Кремле, как минимум, есть раздражение в связи со случившимся.

Можно сколько угодно говорить, что президент не принимает решения под давлением, но совсем игнорировать общественное мнение уже невозможно. Время сейчас нервное, вот и рейтинги власти как-то странно себя ведут. А конфликт разрастается — домашний арест не разрядил обстановку, и если оперативно не принять меры, то неизвестно, чем все это еще может закончиться.

Однако главное заключается в том, что систему менять в Кремле, похоже, не собираются. А это значит, что возможны лишь точечные изменения в ручном режиме, например, дело спустят на тормозах, накажут и правого, и виноватого, выпустят Ивана Голунова под подписку или залог. При этом все останется как есть — никаких реформ и даже кадровых решений, разве что на кого-нибудь прикрикнут для острастки, а это значит, что очередное дело Ивана Голунова не за горами.