В Геленджике завели уголовное дело на криминального авторитета

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность «смотрящего» по Геленджику. Как сообщили в ведомстве, мужчина был причастен к мошеннической схеме вымогательства 2 млн руб. у одного из предпринимателей Новороссийска. За эти деньги он якобы оказывал ему содействие по сдаче в эксплуатацию строительного объекта. Член ОПГ, в которую, по данным следствия, входил подозреваемый, был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственный отдел ВО УМВД по Новороссийску возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество» (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Месяц назад “Ъ-Кубань” писал, что в Горячем Ключе был задержан 33-летний «вор в законе» Шалва Озманов, более известный в криминальных кругах как Куся. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Задержанный доставлен в Москву. Он якобы является внучатым племянником «вора в законе» Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Дмитрий Михеенко