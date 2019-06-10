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Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек

Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года «за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности», сообщается на сайте Кремля.

Премии удостоены 11 человек:

  • профессор МГУ Валерий Митрофанов;
  • научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт;
  • замдиректора ФИЦ Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов;
  • главный врач Краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов;
  • заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ № 1 медицинского университета имени Сеченова Владимир Паршин;
  • научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Владимир Харченко;
  • научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин;
  • писатель Павел Басинский;
  • пианист Николай Луганский;
  • директор парка «Кенозерский» Елена Шатковская;
  • композитор Родион Щедрин.

Государственные премии лауреатам 12 июня в Кремле вручит президент России Владимир Путин.

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