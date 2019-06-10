Лауреатами Госпремии 2018 года стали 11 человек

Объявлены лауреаты Государственной премии РФ 2018 года «за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности», сообщается на сайте Кремля.
Премии удостоены 11 человек:
- профессор МГУ Валерий Митрофанов;
- научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт;
- замдиректора ФИЦ Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов;
- главный врач Краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов;
- заведующий хирургическим торакальным отделением УКБ № 1 медицинского университета имени Сеченова Владимир Паршин;
- научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Владимир Харченко;
- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин;
- писатель Павел Басинский;
- пианист Николай Луганский;
- директор парка «Кенозерский» Елена Шатковская;
- композитор Родион Щедрин.
Государственные премии лауреатам 12 июня в Кремле вручит президент России Владимир Путин.