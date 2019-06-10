Наружные сети нового Дворца спорта в Самаре готовы на 80%

Выполнена конструкция подземной части здания строящегося Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. В настоящее время бетонируются монолитные конструкции первого и второго этажей объекта, в том числе трибун. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

«Готовность наружных сетей водопровода и канализации составляет 80%»,– говорится в сообщении.

Старый Ледовый дворец спорта на ул. Молодогвардейской был построен в 1966 году. В декабре 2016 года областные власти приняли решение снести арену и построить на ее месте современный спортивный объект. В итоге Дворец спорта был демонтирован в сентябре 2017 года. На его месте было решено построить аналогичный обновленный объект.

Планируется, что на территории нового ледового Дворца спорта в Самаре будут размещены площадки для керлинга и тренировок хоккеистов и фигуристов. Также в нем разместится хореографический зал и универсальный спортзал. Кроме того, новый дворец спорта станет домашней ареной для хоккейной команды ЦСК ВВС. Ранее СМИ сообщили о том, что основание нового здания выполнено на 70%.

Георгий Портнов