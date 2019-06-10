— Насколько продажи авто зависят от доступности банковских продуктов?

Исполнительный директор ГК «ИТС» Марина Харькова

— Продажи автомобилей тесно взаимосвязаны с доступностью банковских продуктов. На данный момент более 80% автомобилей приобретаются с использованием кредита или лизинга. Банки-партнеры стали более гибкими. Они предлагают выгодные для покупателя программы кредитования: с пониженной процентной ставкой, дотируемой импортером, с остаточным платежом, с обязательством выкупа авто по окончании срока кредита - в зависимости от желания, потребности и главное — возможностей клиента. Это позволяет покупателю приобрести желаемый автомобиль здесь и сейчас.

В свою очередь лизинговые компании предлагают не менее гибкие условия оплаты, подбирая комфортные для лизингополучателя графики платежей: равномерные, ступенчатые, на уменьшение или увеличение, учитывающие сезонность бизнеса лизингополучателя. Предлагают различные варианты выкупа, возможность досрочного погашения с перерасчетом платежей и снижают требования по предоставлению документов.

У клиента всегда есть выбор, и в этом неоспоримое преимущество нынешнего индивидуального подхода банков и лизинговых компаний к каждому нашему покупателю.

Чтобы быть конкурентными и лучшими на рынке, специалисты по кредитованию и страхованию «ИТС-Авто» всегда предлагают широкий выбор продуктов кредитования, учитывающих интересы клиентов при покупке автомобиля Volkswagen.

— Как повлияет на рынок продаж авто развитие в Удмуртии каршеринга?

Менеджер по корпоративным продажам Владимир Мухачев

— Актуальность каршеринга стала наблюдаться на территории почти каждого города-миллионника в России. Этот сервис имеет три основных преимущества: он дешевле, чем такси, все вопросы с арендой машины можно решать с помощью мобильного приложения, а в будущем каршеринг способен снизить загруженность на дорогах. Личный автомобиль будет необходим только за пределами населенных пунктов, тогда как в городе люди предпочтут совместное использование машин как более выгодный и комфортный вариант передвижения.

Ещё один драйвер роста для каршеринга в России — развитие услуги в регионах. Сейчас в менее крупных городах каршерингом пользуется не более 7% водителей, в то время как в других странах таких около 20%. В России рынок каршеринга демонстрирует стремительный рост из-за успешной комбинации роста интереса потребителей, обусловленного сменой поколения и популяризацией концепции совместного потребления, а также мер государственной поддержки. Каршеринг решает проблему владения: нет необходимости заботиться об оформлении и обслуживании транспортного средства, не нужно заботиться о ремонте, техосмотре, налогах. Каршеринг также избавляет конечного потребителя от проблемы хранения (как части проблемы владения) — необходимости беспокоиться о том, где лучше оставить автомобиль, оплачивать парковку.

Каршеринг сможет стать отличной альтернативой личному автомобилю и такси. Однако участники рынка аренды автомобилей не видят перспективы в развитии этого направления на территории Удмуртии в том виде, в каком он представлен в Европе и Москве. В столицах субъектов Приволжского федерального округа автомобили чаще арендуются в бизнес-целях. В мировой практике автомобиль предоставляется в аренду на краткосрочной основе без участия менеджера. Транспорт берется на одной стоянке, оставляется на другой. Такого сервиса в регионе у нас нет, и перспективы его появления туманны. Данная услуга стала настолько привлекательна россиянам, что она стала быстро развиваться на территории России. Ожидаем развития этой услуги и в нашем городе.

— Какие главные тенденции на рынке новых автомобилей Вы бы выделили? Как изменились спрос и предложение авто в 2019 году?

Исполнительный директор автосалона «ИТС-Авто» Volkswagen Андрей Прокашев

— Если на протяжении всего 2018 года мы все наблюдали стабильный рост рынка продаж новых автомобилей в нашем регионе, то в первые 4 месяца 2019 года мы вынуждены констатировать его снижение. За период с января по апрель 2019 года в нашем регионе было продано на 554 новых автомобиля меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что соответствует падению рынка на 7,88%, при этом продажи по России в целом имеют, пусть незначительную, но положительную динамику. Лидером рынка по-прежнему является автомобили отечественного производства, занимая долю 42,5%.

Volkswagen, с другой стороны, улучшает показатели на 1,02% благодаря сбалансированному модельному ряду и набирающей популярность линейке моделей класса SUV.

— Какие предпочтения у покупателей авто в Удмуртии?

— В целом мы остаемся регионом, в котором доля отечественного автопрома на порядок выше, чем средние российские показатели, а соответственно ниже и средняя стоимость приобретаемого автомобиля.

Тем не менее наибольший рост продаж показывают модели сегмента малых кроссоверов, и почти все основные производители имеют в своем модельном ряду автомобиль этого класса.

На мой взгляд, несмотря на снижение продаж, заметно смещение интересов покупателя в сторону дилерских центров. Речь идет не только о новых автомобилях, но и о приобретении в официальном дилерском центре автомобиля с пробегом, который прошел все необходимые проверки и имеет прозрачную историю владения.

Средний срок владения автомобилем (могу судить по общероссийской статистике, а также по нашей статистике владения автомобилями Volkswagen) остается на уровне четырех лет. Срок владения за последние 10 лет значительно вырос, а это, на мой взгляд, говорит и о том, что автомобили становятся более надежными и технологичными.

— Как повлияет на рынок решение компании Ford? Как изменится авторынок Удмуртии после ухода легковых авто от Форда?

— В последнее время популярность этой марки стабильно падает, и в течение первых четырех месяцев 2019 года продажи упали более чем на 37% и составили всего 73 автомобиля. То есть можно сказать, что приверженцы этой марки уже в большинстве своем переключились на автомобили других производителей. Поэтому, я считаю, существенно уход Ford не изменит ситуацию на рынке.