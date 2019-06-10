YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ». Видеосервис выполнил требование российского ведомства, говорится в пресс-релизе Роскомнадзора. Также YouTube заблокировал доступ к агитационным материалам экстремистских организаций на эту же тему.

Уведомление о необходимости удалить ролики Роскомнадзор отправил по требованию Генпрокуратуры в рамках закона о неуважении к власти. Надзорное ведомство впервые потребовало заблокировать данный вид информации, уточнил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «Это не первое требование Генпрокуратуры в рамках исполнения закона об оскорблении госсимволов, но впервые оно касается герба России»,— пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости вступили в силу с 29 марта. Обе инициативы разработали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (все — от «Единой России»).

За оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробности — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».