11 июня, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Мэрил Стрип и Николь Кидман в многосерийном телесериале «Большая маленькая ложь», 2019

Фото: HBO / Pacific Standard / Blossom Films

Последствия лжи

Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, а также присоединившаяся к ним Мерил Стрип возвращаются в новом сезоне нашумевшего сериала

от

С сегодняшнего дня в «Амедиатеке» стартует второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» (все эпизоды выходят одновременно с миром). «Коммерсантъ Стиль» вспоминает, чем закончился первый сезон (осторожно, спойлеры!), и разбирается, чего ожидать от продолжения триумфального сериала с тремя оскароносными дивами у руля.


Вышедший в 2017 году мини-сериал «Большая маленькая ложь» наделал много шума. Николь Кидман и Риз Уизерспун на одном экране, да еще и в сериале,— эта новость сама по себе стала сенсацией. Но одним эффектным актерским составом HBO не ограничились: сценарий, операторская работа, саундтрек — все было на высшем уровне. На церемонии вручения премии «Золотой глобус» «Большая маленькая ложь» стала лучшим мини-сериалом, а Николь Кидман и Александра Скарсгарда отметили наградами как лучшую актрису и лучшего актера второго плана соответственно. Поэтому, несмотря на то что первый сезон закончился вполне себе логично и без намека на продолжение, продюсеры решили продлить сериал на второй сезон, который стартует в эти дни.

Хорошие новости в том, что женский актерский состав вернется в полном составе.

Помимо Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые останутся исполнительными продюсерами сериала и продолжат играть так полюбившихся всем сложную Селесту и контрол-фрика Мадлен, в кадре появятся Зои Кравиц, Лора Дерн, Шейлин Вудли. Место действия тоже не поменяется: маленький городок Монтерей на калифорнийском побережье, где дети растут почти так же быстро, как ложь их родителей.

Новый сезон будет сосредоточен вокруг опасной тайны: в последней серии первого сезона главные героини столкнули с лестницы и, судя по всему, убили мужа Селесты (Николь Кидман) — насильника и абьюзера Перри Райта (Александр Скарсгард). По крайней мере, в этом все были уверены, пока Николь Кидман не проболталась в одном из интервью, что Скарсгард вернулся на съемочную площадку для съемок во втором сезоне. Актриса тут же исправилась и сказала, что он «вернется в каком-то смысле этого слова». Самое очевидное предположение — это, конечно, флэшбеки, но и варианты с комой, зомби и путешествиями во времени пока рано отметать!

Главной сенсацией кастинга второго сезона стала, конечно же, Мерил Стрип.

Дуэт оскароносных див Николь и Риз превратится в трио, и страшно представить, какого уровня напряжения будут сцены, где все трое одновременно окажутся на экране. Мерил будет играть мать Перри, которая приедет в калифорнийский городок после смерти сына и будет пытаться распутать эту сеть интриг и секретов, которую сплели Селеста и ее подруги. В общем, сценарий немного напоминает последние сезоны «Отчаянных домохозяек», где Бри Ван де Камп совершила убийство во спасение и затем подруги отчаянно скрывали содеянное.

По всей видимости, во втором сезоне «Большой маленькой лжи» место классической детективной истории «найти плохого парня» займут рефлексия, сожаление и страх попасться, однако вряд ли сериал от этого проиграет. Совсем скоро зрители смогут увидеть, как женщины Монтерея будут выпутываться из сложившейся ситуации.

Редакция «Коммерсантъ Стиль» на 100% уверена, что Мерил, Николь и Риз
и без «плохого парня» развернут на экране великолепную драму.

Станислав Говоров


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя