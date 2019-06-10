Последствия лжи

С сегодняшнего дня в «Амедиатеке» стартует второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» (все эпизоды выходят одновременно с миром). «Коммерсантъ Стиль» вспоминает, чем закончился первый сезон (осторожно, спойлеры!), и разбирается, чего ожидать от продолжения триумфального сериала с тремя оскароносными дивами у руля.

Вышедший в 2017 году мини-сериал «Большая маленькая ложь» наделал много шума. Николь Кидман и Риз Уизерспун на одном экране, да еще и в сериале,— эта новость сама по себе стала сенсацией. Но одним эффектным актерским составом HBO не ограничились: сценарий, операторская работа, саундтрек — все было на высшем уровне. На церемонии вручения премии «Золотой глобус» «Большая маленькая ложь» стала лучшим мини-сериалом, а Николь Кидман и Александра Скарсгарда отметили наградами как лучшую актрису и лучшего актера второго плана соответственно. Поэтому, несмотря на то что первый сезон закончился вполне себе логично и без намека на продолжение, продюсеры решили продлить сериал на второй сезон, который стартует в эти дни.

Хорошие новости в том, что женский актерский состав вернется в полном составе.

Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Николь Кидман и Лора Дерн

во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019 Николь Кидман во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019 Шейлин Вудли во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019 Лора Дерн во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019 Зои Кравиц во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019

Помимо Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые останутся исполнительными продюсерами сериала и продолжат играть так полюбившихся всем сложную Селесту и контрол-фрика Мадлен, в кадре появятся Зои Кравиц, Лора Дерн, Шейлин Вудли. Место действия тоже не поменяется: маленький городок Монтерей на калифорнийском побережье, где дети растут почти так же быстро, как ложь их родителей.

Новый сезон будет сосредоточен вокруг опасной тайны: в последней серии первого сезона главные героини столкнули с лестницы и, судя по всему, убили мужа Селесты (Николь Кидман) — насильника и абьюзера Перри Райта (Александр Скарсгард). По крайней мере, в этом все были уверены, пока Николь Кидман не проболталась в одном из интервью, что Скарсгард вернулся на съемочную площадку для съемок во втором сезоне. Актриса тут же исправилась и сказала, что он «вернется в каком-то смысле этого слова». Самое очевидное предположение — это, конечно, флэшбеки, но и варианты с комой, зомби и путешествиями во времени пока рано отметать!

Главной сенсацией кастинга второго сезона стала, конечно же, Мерил Стрип.

Мерил Стрип во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019 Николь Кидман и Мерил Стрип во втором сезоне многосерийного телесериала «Большая маленькая ложь», 2019

Дуэт оскароносных див Николь и Риз превратится в трио, и страшно представить, какого уровня напряжения будут сцены, где все трое одновременно окажутся на экране. Мерил будет играть мать Перри, которая приедет в калифорнийский городок после смерти сына и будет пытаться распутать эту сеть интриг и секретов, которую сплели Селеста и ее подруги. В общем, сценарий немного напоминает последние сезоны «Отчаянных домохозяек», где Бри Ван де Камп совершила убийство во спасение и затем подруги отчаянно скрывали содеянное.

По всей видимости, во втором сезоне «Большой маленькой лжи» место классической детективной истории «найти плохого парня» займут рефлексия, сожаление и страх попасться, однако вряд ли сериал от этого проиграет. Совсем скоро зрители смогут увидеть, как женщины Монтерея будут выпутываться из сложившейся ситуации.

Редакция «Коммерсантъ Стиль» на 100% уверена, что Мерил, Николь и Риз

и без «плохого парня» развернут на экране великолепную драму.

Станислав Говоров