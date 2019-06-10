В Петербурге задержали заместителя гендиректора «Горэлектротранса»

Оперативники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» по финансам и закупкам Андрея Ростокина. Об этом со ссылкой на нескольких источников сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, задержание господина Ростокина, отвечающего в ГУПе за экономику и финансы, произошло еще в четверг, 6 июня. В пресс-службе предприятия, в свою очередь, подтвердили, что замгендиректора не выходит на работу с четверга, однако не смогли официально назвать причину.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре прошлого года в офисах ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице в Петербурге сотрудники регионального ФСБ произвели выемку документов.