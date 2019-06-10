В районе «Лахта центра» начались работы по устройству свайного поля

В рамках госконтракта на строительство подъездных путей к «Лахта центру» начались работы по устройству свайного поля для возведения подпорной стенки. Эта конструкция является неотъемлемой частью насыпи дороги и будет осуществлять функцию архитектурной доминанты Лахтинской гавани в границах объекта. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Генподрядчиком строительства является ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Плановый срок окончания свайных работ — середина августа текущего года. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство двух эстакадных съездов к деловому кварталу «Лахта центра» с ЗСД и улицы Савушкина оценили в 4,2 млрд руб.