Голикова оценила потери соцфондов из-за «серых» зарплат в 2,3 трлн рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете «Известия» заявила, что, по некоторым данным, серые зарплаты в России получает около 15 млн человек. Из-за теневой экономики социальные фонды недополучают примерно 2,3 трлн руб. ежегодно, уточнила вице-премьер.

«Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн руб.— это 14,5% ВВП. Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.»,— рассказала госпожа Голикова.

Чтобы вывести серые доходы из тени, с января 2019 года в четырех регионах России запустили пилотный проект: в Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области ведется регистрация самозанятых. «По последним данным налоговой службы, зарегистрировалось около 102 тыс. человек. Это достаточно серьезная цифра — 7,6 млрд руб. оборота»,— сказала Татьяна Голикова.

Напомним, с начала текущего года каждый самозанятый может зарегистрироваться через мобильное приложение и начать работать легально, платя 4–6% с дохода до 200 тыс. руб. в месяц. На оставшиеся регионы новый налоговый режим планируется распространить с 2020 года.

Почему в самозанятых увидели новый источник дохода, читайте в публикации журнала «Огонек» «Налог на все руки».