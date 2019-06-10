Вице-мэром Челябинска по социальному развитию назначен Сергей Авдеев

Бывший начальник управления молодежной политики администрации Челябинска Сергей Авдеев назначен заместителем главы города по социальному развитию. Он приступил к исполнению обязанностей 10 июня. Управление в статусе и.о. возглавит заместитель господина Авдеева Наталья Хенкина. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Челябинска Владимир Елистратов.

Сергею Авдееву 42 года. У него высшее медицинское образование и диплом магистра по государственному управлению ЮУрГУ. Господин Авдеев возглавлял управление молодежной политики мэрии с 2010 года. До этого руководил муниципальным центром профилактического сопровождения «Компас». Работал консультантом детского фонда ООН – ЮНИСЕФ.

Пост вице-мэра по социальным вопросам в Челябинске освободился 7 июня. Бывший заместитель Владимира Елистратова Игорь Лопаткин написал заявление по собственному желанию.