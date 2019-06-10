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Сибирская политика

Завод за 1 млрд рублей по производству ворот построят под Новосибирском

Новосибирская область и ГК «Алютех» подписали соглашение о строительстве в Новосибирской области завода по производству ворот. Общий объём инвестиций в проект – более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба облправительства. Планируемый объем выпуска– более 95 тыс. шт. в год при выходе на проектную мощность. Предприятие будет выпускать секционные и въездные ворота, алюминиевые профильные системы, перегрузочное оборудование и роллетные системы. Предприятие и логистический комплекс разместится на площадке 10 га в ПЛП. Продукция будет поставляться в регионы Сибири и на Дальний Восток.

ГК «Алютех» объединяет пять производственных предприятий и более 25 сбытовых компаний в Чехии, России, Беларуси, Украине, Германии, Австрии. В Новосибирской области, по данным «СПАРК-Интерфакс», с 2005 года зарегистрировано ООО «Алютех-Сибирь», выручка предприятия в 2017 году – 1,5 млрд руб., чистая прибыль – 6,3 млн руб.

Оксана Павлова


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