В Казахстане пожаловались на перебои с интернетом в день выборов

Журналисты рассказали о перебоях в работе интернета и сотовой связи в Казахстане в день выборов президента страны, сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс». Доступа в социальные сети также периодически нет.

Проблемы наблюдаются в старом центре Нур-Султана и на правом берегу. На избирательных участках случаются перебои с доступом в Facebook и мессенджер Telegram. Подобное происходит в Алматы.

Не работает интернет в ЦИКе Казахстана, где проходят брифинги для СМИ о ходе голосования.

В мае этого года в Казахстане уже ограничивали доступ к некоторым сайтам СМИ, Telegram, Facebook, Youtube, Instagram и «ВКонтакте». Это было сделано на фоне звучавших в стране призывов оппозиции выйти на протестную акцию в Нур-Султане и Алматы.

В Казахстане проходят выборы президента. Всего за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%.

Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.