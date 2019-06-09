Главные новости к утру 9 июня

Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия. Они предполагали поворот внешнеполитического вектора Молдавии с Запада на Восток. По его словам, эти предложения были категорически отвергнуты.

Суд отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемый полагает, что уголовное преследование связано с его журналистскими расследованиями о том, как устроен похоронный бизнес в России. Возле Никулинского суда прошла стихийная акция в поддержку журналиста. Уголовное дело передали в Главное следственное управление МВД Москвы. Защита журналиста намерена обратиться в ЕСПЧ из-за пыток. Подробнее о суде.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не подтвердила информацию, согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Как говорится в ответе IAAF на запрос ТАСС, соответствующий вопрос будет обсуждаться 9 июня на заседании совета IAAF, который проходит в Монако.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае избрания на пост главы правительства, он не намерен платить Евросоюзу отступные в 39 млрд фунтов ($50 млрд) за «Брексит», пока не добьется приемлемых условий выхода.