Козак подтвердил предложение Плахотнюка о тайной сделке с Партией социалистов Молдавии

Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию в республике. Он сообщил, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) с обязательствами диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдавии с Запада на Восток.

«Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты. Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности»,— сказал господин Козак. По его словам, Россия настаивает на необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике и подтвердил, что Москва считает происходящий политический кризис в Кишиневе — исключительно внутриполитическим процессом.

«Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную волю ее граждан»,— сказал господин Козак. По его мнению, проевропейский блок AKUM и Партия социалистов Молдавии, преодолев политические разногласия, заняли «мужественную и прагматичную» позицию на основе реального волеизъявления граждан Молдавии.

Напомним, в интернет попали несколько сделанных скрытой камерой видеозаписей, на которых запечатлены разговоры президента Молдавии Игоря Додона и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. На видео политики обсуждают заключение некого соглашения, которое должно быть подписано в присутствии посла России. Также Игорь Додон и Владимир Плахотнюк утверждают, что российская сторона пообещала закрыть все уголовные дела на главу Демпартии в обмен на соглашение о федерализации. Третья видеозапись посвящена денежным переводам, которые господин Додон якобы получил из Москвы.

Игорь Додон ранее заявлял, что его предупредили о готовящихся провокациях. Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы потребовала отставки президента. Накануне лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Но Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства.

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