Уголовное дело Голунова передали в Главное следственное управление МВД столицы

Уголовное дело корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова передано из управления внутренних дел Западного округа в Главное следственное управление МВД РФ по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Москвы Юрия Титова.

«Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО города Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве»,— сообщил господин Титов. Он отметил, что расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Напомним, полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар».Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов спецкор «Медузы».

О том, как проходил суд — в публикации “Ъ”.