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IAAF не принимала решения по российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не подтвердила информацию, согласно которой совет организации принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Как говорится в ответе IAAF на запрос ТАСС, соответствующий вопрос будет обсуждаться 9 июня на заседании совета IAAF, который проходит в Монако.

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу»,— сообщили в IAAF.

Ранее AFP со ссылкой на источник сообщила, что IAAF отказалась восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА стала первой жертвой российского допингового кризиса. Из-за многочисленных нарушений, связанных с сокрытием допинговых инцидентов, федерация в конце 2015 года подверглась дисквалификации со стороны IAAF. Отечественные легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а после нее получили возможность выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе и после прохождения довольно сложной процедуры «фильтрации» заявок спортсменов в IAAF.

Почему могли быть введены новые санкции — в публикации “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».

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