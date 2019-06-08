Город-спутник Южный и «ИТМО Хайпарк» подключат к электросетям «Ленэнерго»

К 2021 году первая очередь проекта города-спутника Южный и все объекты инновационного центра «ИТМО Хайпарк» будут подключены к энергосетям ПАО «Ленэнерго». Соглашение о сотрудничестве в целях энергоснабжения масштабного проекта было заключено сегодня в рамках ПМЭФ-2019.

Согласно «дорожной карте», до 15 июня 2019 года управляющая компания «ИТМО Хайпарк» и девелопер города-спутника Южный должны обратиться в «Ленэнерго» с заявлениями на технологическое присоединение к распределительной сети. Кроме того, ООО «Город-спутник "Южный"» должно заключить с сетевой компанией договоры купли-продажи земельных участков площадью 0,9 га, необходимых для строительства на территории города-спутника Южный электросетевых объектов.

Планируется корректировка инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с включением в нее затрат на проектирование и строительство подстанции 110 кВ «Город Южный» с двумя кабельными линиями электропередачи 110 кВ. Новая подстанция территориально будет расположена непосредственно на участке застройки «ИТМО Хайпарк», рядом со съездом с Киевского шоссе.

Кроме того, правительство петербурга рассмотрит возможность включения в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга строительство остальных источников питания, необходимых для следующих очередей города-спутника Южный и обеспечивающих электроснабжением всю территорию застройки.

Яна Войцеховская