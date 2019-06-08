На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода

В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. По данным установленной в районе Печатники станции, к 4:00 содержание вещества превысило норму в 6,7 раза (0,0535 мг/м3). Предельно допустимым уровнем сероводорода считается 0,008 мг/м3.

«Мосэкомониторинг» накануне предупредил, что ночью и рано утром «вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

С поздней осени 2018 года жители восточных районов Москвы регулярно жаловались в социальных сетях на «химический запах». Инициативная группа граждан провела собственную экологическую экспертизу почвы, результаты которой показали превышение предельно допустимых значений ряда загрязнителей.

О результатах экспертизы читайте в публикации “Ъ” «Не распробовали».