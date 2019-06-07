Киевский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр»

Подольский районный суд Киева в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (ст. 281 УК Украины) запретил эксплуатацию и принял решение об аресте пяти транспортных самолетов Ан-124-100 («Руслан») российской авиакомпании «Волга-Днепр». Дело завели по заявлению украинского госпредприятия «Антонов», пожаловавшегося на то, что Росавиация продлила летную годность лайнеров в обход Украины.

Как сообщила юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы «Антонова», под арест попали самолеты с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709). «Любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправление) указанных воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как поясняет юридическая фирма, правоохранительные органы Украины по заявлению «Антонова» как владельца сертификата типа самолета расследуют факт сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH (входит в группу «Волга-Днепр») в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции «Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы».

«По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в определении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации.— “Ъ”)»,— заявил старший партнер фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко. Он пояснил, что самолеты арестовали «в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления».

В мае 2018 года Украина привлекла ICAO к спору о том, может ли Россия без участия украинского концерна продлевать эксплуатацию самолетов «Ан», в том числе «Русланов». В ноябре в России приступили к разработке сверхтяжелого самолета на смену «Руслану». Вместо Ан-124 планируется создать перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса (ПАК ВТА).

О споре России и Украины вокруг самолетов «Ан» — в публикации “Ъ” «Предмет особой годности».