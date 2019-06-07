Владимир Путин назвал Самарскую область в числе регионов, наиболее динамично развивающих инвестклимат

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2019 назвал Самарскую область одним из регионов, наиболее динамично развивающих инвестиционный климат. Об этом сообщает корреспондент "Ъ-Волга" с форума.

Президент также выделил Якутию, Приморский край, Республику Крым, Северную Осетию, Пермский край, Нижегородскую область, Удмуртию, Ивановскую и Новгородскую области.

«Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности российского фонда прямых инвестиций»,- сказал Владимир Путин.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что за год удалось вернуть региону инвестиционную привлекательность, увеличив объем внебюджетных инвестиций на 5,9% к уровню 2017 года.

На форуме в Санкт-Петербурге состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в котором Самарская область поднялась на 24 позиции, заняв 24 место.

Вячеслав Сорокин