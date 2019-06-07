ВЭБ и компания Ротенберга создают инфраструктурного подрядчика

ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» (структура бизнесмена Аркадия Ротенберга) договорились о создании совместного предприятия, которое будет крупнейшей компанией в сфере инфраструктурного строительства. Компания, в частности, будет заниматься строительством энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщает «Интерфакс». Меморандум о взаимопонимании, целях и принципах нового СП был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы говорим о том, что будем собирать компетенции, которые позволят не только заниматься реализацией такого большого, масштабного проекта внутри страны, но и экспортировать эти услуги за рубеж»,— заявил после подписания документа первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский.

ВЭБ.РФ получит долю в СП в 50%. Как пояснили в госкорпорации, для СП будут интересны активы «ТЭК-Мосэнерго», «Трест ''Гидромонтаж''» и группы компаний «1520».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о намерениях ВЭБ.РФ купить крупный пакет акций «Мостотреста» (входит в «Стройпроектхолдинг»). Госкорпорация планирует выкупить от 30% до 49% компании. В этом случае ВЭБ.РФ станет или крупнейшим, или вторым по величине акционером в «Мостотресте». Сумма сделки оценивается в пределах от 30 млрд до 130 млрд руб.