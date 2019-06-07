Олег Королев может сохранить пост сенатора после губернаторских выборов

Экс-губернатор Липецкой области и действующий сенатор от региона Олег Королев будет одним из трех кандидатов в Совет федерации (СФ), которых планирует выдвинуть врио главы субъекта Игорь Артамонов. Также в этот список войдут вице-губернатор Дмитрий Аверов и и. о. мэра Липецка Евгения Уваркина. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе господина Артамонова. Список кандидатов в сенаторы подается во время регистрации в качестве кандидата на выборы. В случае победы, губернатор должен будет выбрать одного из них для представительства исполнительной власти региона в СФ.

Напомним, Олег Королев покинул пост 2 октября прошлого года, а уже 15 ноября господин Артамонов делегировал его в верхнюю палату парламента. При этом экс-главе пришлось сначала ненадолго стать депутатом облсовета. По аналогичной схеме в СФ прошел и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов.

Подробнее о реализованной схеме – в материале “Ъ-Черноземье” «Экс-губернатор Курской области оказался на полупроходном месте».

Андрей Прах