Власти Ростова проиграли судебный спор с «Солнечным кругом» относительно реконструкции кинотеатра «Юбилейный»

Как стало известно “Ъ-Юг”, Верховный суд РФ не будет пересматривать решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, который отказал департаменту имущественно-земельных отношений Ростова в требовании обязать компанию «Солнечный круг» завершить реконструкцию кинотеатра «Юбилейный. В минувший понедельник ВС признал действия апелляционного суда законными (соответствующее определение можно найти в картотеке арбитража).

Власти Ростова и «Солнечный круг» судились из-за реконструкции «Юбилейного» с января 2018 года. Муниципалитет требовал от компании, которая является инвестором проекта, возобновить работы, остановленные в октябре 2017 года из-за недостатка средств. Сначала арбитражный суд Ростовской области вынес решение в пользу города, однако потом апелляционная инстанция его отменила и вынесла решение об отказе в удовлетворении требования .

Кинотеатр «Юбилейный» был построен в советские времена. Как сообщалось, в 2012 году власти Ростова приняли решение о его реконструкции, которая по сути представляет собой строительство нового пятиэтажного киноконцертного комплекса на месте старого кинотеатра. Инвестировать и реализовать проект вызвался «Солнечный круг». ДИЗО и фирма создали АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“» с уставным капиталом 135 млн руб. Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. «Солнечному кругу» достались 75%, за которые он внес 101 млн руб. В соответствии с договором, который власти заключили с инвестором в 2013 году, кинотеатр должны были реконструировать в срок не более трех лет.

Вадим Водолазов