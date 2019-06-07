«Гараж» интегрирует мигрантов и беженцев в мероприятия музея

На ПМЭФ состоялась сессия «Через призму искусства о главном. Как затрагиваются социально значимые темы с другого ракурса», посвященная поддержке крупными корпорациями социально значимых проектов. В ходе дискуссии директор «Гаража» Антон Белов обнародовал планы по новому направлению работы институции, известной своими инклюзивными проектами.

«Только в нашем музее работают порядка 25 человек-мигрантов — в "летучих" технических бригадах, на кухне. Мы в свое время обратили внимание на существенную проблему: они не всегда понимают, о чем проходящие в "Гараже" выставки. И это наша задача — им объяснить доступным способом, о чем мы и зачем мы это делаем. Мы проводим курсы русского языка, делаем специальные адаптированные тексты на выставках. При этом мигранты обладают гигантским потенциалом: они могут обогатить наше культурное поле, находить другой угол зрения. С помощью искусства мы как раз должны начать эту интеграцию»,— поделился Антон Белов.

Деятельность музея в рамках нового направления условно делится на две части: Первая — работа с новой аудиторией — сообществом людей, имеющих миграционный опыт: адаптация для них как выставочных, так и просветительских программ музея, проведение экскурсий, мастер-классов и курсов.

Вторая — работа с людьми без миграционного опыта с целью декриминализации образа «мигранта», а также повышение уровня гуманности в обществе.

Принимая во внимание тенденцию старения общества, прирост населения возможен в том числе благодаря миграции. «Страны в ближайшем будущем будут бороться за положительную миграцию. Чем больше мы будем вкладываться в мигрантов и интегрировать их в общество, чтобы к нам приезжали лучшие, тем эффективнее мы будем»,— прокомментировал Антон Белов. Один из методов бережной интеграции — изучение языка. Например, в петербургском Манеже для сотрудников, имеющих миграционный опыт, организованы курсы русского языка.

«Гараж» пошел в ином направлении и создал для своих русскоязычных сотрудников курсы узбекского и грузинского языков.

16 июня отмечается Всемирный день беженцев. К этому дню в «Гараже» будут приурочены специальные мероприятия. Так, с 12:00 до 21:00 здесь пройдет фестиваль «Точка перемещения» (другие локации фестиваля — Третьяковская галерея и Музей Москвы), который включает в себя дискуссии, концерты, выставки, мастер-классы, лекции и даже гастрономический опыт.

«Огромный современный мегаполис — это и есть точка перемещения, где встречаются людские потоки из разных стран, городов, поселков. Цель фестиваля — осмыслить это движение и вывести разговор в публичное музейное пространство»,— говорит Александра Филлиповская, куратор программы в музее «Гараж».

Кроме того, в декабре этого года в музее пройдет ежегодная конференция для профессионального сообщества «Музей ощущений», которая также будет посвящена вопросам взаимодействия культурных институций с сообществом людей, имеющих миграционный опыт.

В 2015 году Музей современного искусства «Гараж» открыл первый в России в отдел инклюзивных программ. За время своей работы инклюзивный отдел музея осуществил ряд успешных проектов, среди которых курс подготовки глухих экскурсоводов, VR-адаптация инсталляции Ирины Кориной «Хвост виляет кометой», выставка «Единомышленники», инклюзивная программа в рамках «Астана ЭКСПО-2017».

Елена Кравцун