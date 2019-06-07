В Краснодаре открыли бульвар «Бородинский»

Сегодня, 7 июня, в Краснодаре официально открылся бульвар «Бородинский». Он находится по улице Бородинской вдоль Ботанического сада КубГУ недалеко от выезда из города к шлюзам водохранилища. Бульвар создан строительными компаниями «ЮгСтройИмпериал» и «СпецСтройКубань». Первая реализует неподалеку жилые комплексы «Империал» и «Перемена», последняя — ЖК «Время». Проект бульвара разработали архитекторы «ЮСИ», дендроплан — дизайн-студия «Виста».

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, ранее эта территория представляла собой разбитую обочину дороги и не идеальную пешеходную дорожку. Протяженность бульвара составляет 560 м, на нем высажено более 300 лиственных и хвойных деревьев, свыше 1,6 тыс. кустарников, а также 2 тыс. многолетних и декоративных злаковых культур. Все подобраны так, чтобы цветение шло в течение почти всего года. На бульваре высажены магнолии, вишни, груши, а также кусты роз, цветущих с мая по декабрь. Возле растений установили таблички с их названиями и информацией о каждом.

Кроме того, в новой зеленой зоне 13 ландшафтных скульптур из искусственного газона. Для их подсветки используется 40 точечных светильников. Дизайн скамеек и урн выполнен в едином стиле. Бульвар оборудован системами автоматического полива и видеонаблюдения.

В дальнейшем зеленую зону могут продлить до улицы Мачуги.

Василий Хитрых