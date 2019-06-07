В Удмуртии появятся две новые деревни — Куртеково в Якшур-Бодьинском районе и Родники в Красногорском районе. Соответствующие проекты постановлений одобрили в госсовете республики.

Деревню Куртеково упразднили в 1963 году. Сегодня там проживают 12 человек, построено 10 домов. В дальнейшем населенный пункт планируют развить до 20 жилых домов. Деревня Родники расположена на территории бывшей деревни Большие Котляки, которую исключили из учета данных в 1978 году. Сегодня там построено 19 домов и оформлено 23 земельных участка. На территории числятся 52 человека, из них постоянно проживают 15.