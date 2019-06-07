Врио главы Забайкальского края выдвинулся на выборы губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов подал в региональный избирком заявление об участии в выборах губернатора региона, которые состоятся 8 сентября. Господин Осипов идет на выборы самовыдвижением. Для регистрации ему необходимо будет собрать около 4 тыс. подписей избирателей и пройти муниципальный фильтр.

Как сообщила пресс-служба главы региона, накануне выдвижения в СМИ и соцсетях прошли опросы среди населения края о том, нужно ли господину Осипову идти на выборы. По их результатам и было принято решение о выдвижении. Людей также опрашивали с помощью СМС-голосования.

Напомним, 17 апреля заксобрание региона приняло закон, дающий право кандидатам в губернаторы края участвовать в выборах самовыдвижением. Ранее в регионе допускалось лишь партийное выдвижение. Президент страны Владимир Путин назначил Александра Осипова врио главы региона в октябре 2018 года, отправив в отставку губернатора Наталью Жданову. До этого господин Осипов трудился в федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока, где занимал должность первого заместителя министра.

Екатерина Еременко, Иркутск