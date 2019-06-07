В Восточно-Китайском море крейсер ВМС США пошел наперерез российскому кораблю

Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Инцидент, который мог привести к столкновению с российским боевым кораблем, произошел в 6:35 мск. Отряды кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США шли параллельными курсами. Крейсер внезапно изменил направление движения и пересек курс «Адмирала Виноградова» в 50 м от корабля.

«В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий»,— сообщили в пресс-службе.

«Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Спущен на воду 4 июня 1987 года, введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1989 года.