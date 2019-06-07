В Ростове застройщика «Строй Капитал-Девелопмент» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал строительную компанию «Строй Капитал-Девелопмент» банкротом и открыл в ее отношении конкурсное производство. Об этом сообщается в материалах картотеки суда.

Иск о банкротстве компании в августе прошлого года подала межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 25, сумма исковых требований составляла около 11 млн руб. В ноябре текущего года суд удовлетворил требования заявителя и ввел в отношении ООО «Строй Капитал-Девелопмент» процедуру наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитал Строй-Девелопмент» зарегистрировано в Ростове в январе 2008 года с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Выручка компании за 2016 год составила 330 млн руб., прибыль — 321 тыс руб.

Дарья Голякова