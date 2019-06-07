Франческо Стараче

Родился в Риме в 1955 году. В 1980 году окончил факультет ядерной техники Миланского технического университета. Начал карьеру в энергетике в группе компаний General Electric, затем работал в ABB Group и Alstom Power Corporation, где руководил подразделением международных продаж газовых турбин. Помимо Италии работал в США, Саудовской Аравии, Египте и Болгарии. В группе Enel с 2000 года, занимал должности директора по регулированию рынка и директора подразделения Business Power. В 2008 году возглавил зеленый дивизион — компанию Enel Green Power, которая объединяет активы в области возобновляемой энергетики. В мае 2014 года сменил Фульвио Конти на должности гендиректора Enel S.p.A. (головная компания группы Enel). Женат, отец двоих детей. Увлекается велоспортом, болеет за ФК «Рома», любит поэзию.