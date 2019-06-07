Ульяновск заплатит за тепло по-новому

Новая модель рынка тепла с расчетом тарифов по методу «альтернативной котельной» будет внедряться в Ульяновске с 2020 года. Меморандум об этом с ПАО «Т Плюс» подписал губернатор Сергей Морозов. В «Т Плюс» отмечают, что новая модель рынка тепловой энергии выгодна для всех сторон, она позволит компании привлекать инвестиции и переходить к стратегическому планированию, а потребители получат современную инфраструктуру без тарифных скачков. Правительство региона обещает, что переход будет плавным и повышения тарифов в ближайшие годы не произойдет. Депутаты опасаются, что «альткотельная» приведет именно к росту тарифов, и обращают внимание на то, что решение принималось без согласования с гордумой и региональным парламентом.
В четверг на международном экономическом форуме ПМЭФ2019 губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписали меморандум о переходе Ульяновска с 1 января 2020 года на новую модель рынка тепловой энергии. Как сообщила компания «Т Плюс» в официальном пресс-релизе, «Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит на новую модель рынка тепла».
Днем ранее, как стало известно „Ъ“, глава Ульяновска Сергей Панчин направил в Минэнерго РФ совместное обращение администрации города и руководства филиала ПАО «Т Плюс» об отнесении Ульяновска к соответствующей зоне теплоснабжения, приложив к нему копию согласия губернатора. Фактически это значит, что Ульяновск предложил, чтобы закон об «альтернативной котельной» начал работать на его территории с 1 января 2020 года.
Так называемый метод «альтернативной котельной» описывается в изменениях в федеральный закон «О теплоснабжении» (инициированы правительством РФ в 2016 году, приняты в июле 2017 года). Новый метод предлагает использовать в качестве предельного уровня тарифа на теплоэнергию стоимость тепла, которое может быть получено в случае строительства новой условной локальной котельной в данном регионе. Предполагается, что такой подход позволит устранить основные недостатки текущей схемы расчета тарифов, основанной на методе индексации и анализе затрат поставщика услуг, когда поставщик теплоэнергии не заинтересован в снижении издержек и повышении эффективности. При новой модели за счет установления долгосрочного тарифа поставщик может рассчитывать на большую прибыль, проводить модернизацию инфраструктуры и повышать эффективность своей деятельности без риска потерь.
Расчет тарифа при этом ведется по единой для всех регионов программе с едиными требованиями и утверждается уже не региональным регулирующим органом, а Минэнерго РФ.
В ПАО «Т Плюс» отмечают, что новая система «позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска», «по предварительной оценке, инвестиции составят от 4 до 9 млрд руб. в течение 10–15 лет». Господин Вагнер при подписании меморандума отметил, что в «Т Плюс» «благодарны руководству Ульяновской области за смелость быть первыми». «Это лучший вариант для всех — потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед»,— сказал топ-менеджер.
Заместитель гендиректора по коммерции и развитию «Т Плюс» Александр Вилесов на запрос „Ъ“ ответил, что «инициатором перехода выступает муниципалитет», а компания «как эксперт помогает с проработкой нюансов». Он также заметил, что «цена по новой методике не сильно отличается от действующих тарифов», к тому же, «законодательство предусматривает длительный период (от 5 до 10 лет. — „Ъ“), который гарантирует отсутствие тарифных скачков». В то же время он заметил, что «дорогим и неэффективным теплоисточникам придется либо вкладываться в модернизацию, чтобы снижать цену, либо уходить с рынка». Как пояснил источник, близкий к «Т Плюс», сейчас в Ульяновске есть как низкие тарифы, так и высокие, и во время переходного периода низкие будут постепенно повышаться, а высокие останутся замороженными, пока все они не сравняются. Он также заметил, что новые условия запустят механизм слияний и поглощений, когда неэффективные компании, не выдержавшие новых тарифов, будут вынуждены сливаться с успешными.
Заметим, в прошлом году Институт проблем естественных монополий (Москва) опубликовал экспертное мнение, в котором указал, что из 19 городов России, проявивших интерес к участию в программе, только в восьми при методе альткотельной произойдет повышение тарифа на уровень от 4% (Тамбов) до 14% (Казань), в остальных тариф повысится на уровень от 20% (Смоленск) до 84% (Абакан).
Расчет с использованием «калькулятора альткотельной», размещенного на сайте Минэнерго РФ, показывает, что в Ульяновске в 2020 году тариф может быть в пределах от 1605 руб./Гкал (газ) до 1876 руб./Гкал (мазут). Заметим, сегодня тариф, установленный для «Т Плюс» — от 1056 руб./Гкал (сети ООО «УАЗ») до 1923 руб./Гкал (сети МУП «Городской теплосервис»).
Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин заявил „Ъ“, что «процесс перехода на альткотельную будет длиться 7 лет». «Мы понимаем, что дальнейшая работа не приведет к повышению тарифов для населения, у нас сейчас тарифы заморожены, и в 2020 году точно никакого увеличения тарифа не будет. Но постепенно произойдет выравнивание тарифов, устранение для получателей услуг несправедливой разницы»,— пояснил вице-премьер.
Руководитель СРО управляющих компаний АНО «Симбирский дом» Григорий Николаев опасается, что повышение тарифов в конечном итоге все равно произойдет, «иначе откуда им взять средства на обещанную модернизацию инфраструктуры».
Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев назвал «странным», что со столь серьезными изменениями не был ознакомлен депутатский корпус, «тем более что у нас нередко благие идеи приводят потом к обратному результату». Он намерен собрать экспертное сообщество, чтобы разобраться в ситуации.
Депутаты гордумы также отметили, что не знали об обращении мэра Ульяновска в Минэнерго по поводу перехода города на новую модель рынка.