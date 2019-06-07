Ульяновск заплатит за тепло по-новому

Новая модель рынка тепла с расчетом тарифов по методу «альтернативной котельной» будет внедряться в Ульяновске с 2020 года. Меморандум об этом с ПАО «Т Плюс» подписал губернатор Сергей Морозов. В «Т Плюс» отмечают, что новая модель рынка тепловой энергии выгодна для всех сторон, она позволит компании привлекать инвестиции и переходить к стратегическому планированию, а потребители получат современную инфраструктуру без тарифных скачков. Правительство региона обещает, что переход будет плавным и повышения тарифов в ближайшие годы не произойдет. Депутаты опасаются, что «альткотельная» приведет именно к росту тарифов, и обращают внимание на то, что решение принималось без согласования с гордумой и региональным парламентом.

В четверг на международном экономическом форуме ПМЭФ2019 губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписали меморандум о переходе Ульяновска с 1 января 2020 года на новую модель рынка тепловой энергии. Как сообщила компания «Т Плюс» в официальном пресс-релизе, «Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который переходит на новую модель рынка тепла».

Днем ранее, как стало известно „Ъ“, глава Ульяновска Сергей Панчин направил в Минэнерго РФ совместное обращение администрации города и руководства филиала ПАО «Т Плюс» об отнесении Ульяновска к соответствующей зоне теплоснабжения, приложив к нему копию согласия губернатора. Фактически это значит, что Ульяновск предложил, чтобы закон об «альтернативной котельной» начал работать на его территории с 1 января 2020 года.

Так называемый метод «альтернативной котельной» описывается в изменениях в федеральный закон «О теплоснабжении» (инициированы правительством РФ в 2016 году, приняты в июле 2017 года). Новый метод предлагает использовать в качестве предельного уровня тарифа на теплоэнергию стоимость тепла, которое может быть получено в случае строительства новой условной локальной котельной в данном регионе. Предполагается, что такой подход позволит устранить основные недостатки текущей схемы расчета тарифов, основанной на методе индексации и анализе затрат поставщика услуг, когда поставщик теплоэнергии не заинтересован в снижении издержек и повышении эффективности. При новой модели за счет установления долгосрочного тарифа поставщик может рассчитывать на большую прибыль, проводить модернизацию инфраструктуры и повышать эффективность своей деятельности без риска потерь.

Расчет тарифа при этом ведется по единой для всех регионов программе с едиными требованиями и утверждается уже не региональным регулирующим органом, а Мин­энерго РФ.

В ПАО «Т Плюс» отмечают, что новая система «позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска», «по предварительной оценке, инвестиции составят от 4 до 9 млрд руб. в течение 10–15 лет». Господин Вагнер при подписании меморандума отметил, что в «Т Плюс» «благодарны руководству Ульяновской области за смелость быть первыми». «Это лучший вариант для всех — потребители получают современную инфраструктуру без тарифных скачков, в регион приходят дополнительные инвестиции, а бизнес может планировать на годы вперед»,— сказал топ-менеджер.

Заместитель гендиректора по коммерции и развитию «Т Плюс» Александр Вилесов на запрос „Ъ“ ответил, что «инициатором перехода выступает муниципалитет», а компания «как эксперт помогает с проработкой нюансов». Он также заметил, что «цена по новой методике не сильно отличается от действующих тарифов», к тому же, «законодательство предусматривает длительный период (от 5 до 10 лет. — „Ъ“), который гарантирует отсутствие тарифных скачков». В то же время он заметил, что «дорогим и неэффективным теплоисточникам придется либо вкладываться в модернизацию, чтобы снижать цену, либо уходить с рынка». Как пояснил источник, близкий к «Т Плюс», сейчас в Ульяновске есть как низкие тарифы, так и высокие, и во время переходного периода низкие будут постепенно повышаться, а высокие останутся замороженными, пока все они не сравняются. Он также заметил, что новые условия запустят механизм слияний и поглощений, когда неэффективные компании, не выдержавшие новых тарифов, будут вынуждены сливаться с успешными.

Заметим, в прошлом году Институт проблем естественных монополий (Москва) опубликовал экспертное мнение, в котором указал, что из 19 городов России, проявивших интерес к участию в программе, только в восьми при методе альткотельной произойдет повышение тарифа на уровень от 4% (Тамбов) до 14% (Казань), в остальных тариф повысится на уровень от 20% (Смоленск) до 84% (Абакан).

Расчет с использованием «калькулятора альткотельной», размещенного на сайте Минэнерго РФ, показывает, что в Ульяновске в 2020 году тариф может быть в пределах от 1605 руб./Гкал (газ) до 1876 руб./Гкал (мазут). Заметим, сегодня тариф, установленный для «Т Плюс» — от 1056 руб./Гкал (сети ООО «УАЗ») до 1923 руб./Гкал (сети МУП «Городской теплосервис»).

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин заявил „Ъ“, что «процесс перехода на альткотельную будет длиться 7 лет». «Мы понимаем, что дальнейшая работа не приведет к повышению тарифов для населения, у нас сейчас тарифы заморожены, и в 2020 году точно никакого увеличения тарифа не будет. Но постепенно произойдет выравнивание тарифов, устранение для получателей услуг несправедливой разницы»,— пояснил вице-премьер.

Руководитель СРО управляющих компаний АНО «Симбирский дом» Григорий Николаев опасается, что повышение тарифов в конечном итоге все равно произойдет, «иначе откуда им взять средства на обещанную модернизацию ­инфраструктуры».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев назвал «странным», что со столь серьезными изменениями не был ознакомлен депутатский корпус, «тем более что у нас нередко благие идеи приводят потом к обратному результату». Он намерен собрать экспертное сообщество, чтобы разобраться в ситуации.

Депутаты гордумы также отметили, что не знали об обращении мэра Ульяновска в Минэнерго по поводу перехода города на новую модель рынка.

Сергей Титов, Ульяновск