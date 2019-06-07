«ТрансПак» упакует Ленобласть

Компания «ТрансПак» построит завод по производству упаковки из гофрированного картона на территории индустриального парка М10 в Тосненском районе Ленобласти. Благодаря новому производству инвестор рассчитывает увеличить годовой объем выпускаемой продукции в 2,5 раза — до 120 млн кв. м гофрокартона. В реализацию первой очереди проекта «ТрансПак» рассчитывает вложить 600 млн рублей. Эксперты “Ъ” считают, что новый завод позволит увеличить долю предприятия на российском рынке до 4%.

Соглашение о строительстве завода в Тосненском районе подписали генеральный директор и владелец компании «ТрансПак» Алексей Злобин, гендиректор индустриального парка М10 Михаил Косарев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

Как объяснил “Ъ” Алексей Злобин, участок площадью 4 га на территории индустриального парка компания приобрела осенью прошлого года. Первая очередь проекта включит в себя строительство производственно-складского помещения площадью 10 тыс. кв. м. Выйти на стройплощадку инвестор планирует осенью этого года, ввести в эксплуатацию — в сентябре 2020 года. Мощность нового производства составит 10 млн кв. м гофрокартона в месяц. Инвестиции в строительство объектов первой очереди составят 600 млн рублей, 30% из которых — собственные средства компании «ТрансПак». «Если объема выпускаемой продукции будет недостаточно, мы перейдем к реализации второй очереди, увеличив складские помещения на 5 тыс. кв. м»,— пояснил господин Злобин.

«ТрансПак» уже является собственником предприятия в Ленобласти, расположенного в Кузьмолово Всеволожского района, мощностью 4 млн кв. м гофрокартона в месяц. С открытием нового производства мощности в Кузьмолово могут быть выставлены на продажу либо сданы в аренду.

Компания «ТрансПак» занимается производством гофрокартона и упаковки из него. По данным kartoteka.ru, единоличным собственником указан Алексей Злобин. Основными заказчиками продукции «ТрансПака» являются петербургские предприятия пищевой промышленности, в числе которых птицефабрика «Синявинская», «Петрохолод», «Талосто» и «Петрохлеб».

В 2018 году объемы производства гофрированного картона в РФ по сравнению с 2017 годом практически не изменились и составили около 2,86 млрд кв. м в рулонах и листах, указывает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. Объем выпуска ящиков и коробок из гофрированных картона и гофробумаги за первое полугодие 2018 года возрос на 9,6% к аналогичному уровню 2017 года, составив 2,6 млрд кв. м, следует из отчета отраслевого портала «ИнформУпак».

Более половины производств гофрокартона и упаковочных материалов из него сосредоточено в СЗФО в непосредственной близости к основным лесопромышленным комплексам страны. По подсчетам “Ъ”, крупнейшими производителями упаковки из гофрокартона в Петербурге и Ленобласти являются предприятия группы «Илим», Smurfit Kappa, «Рэмос-Альфа» и «Готэк». Совокупная мощность гофрозаводов группы «Илим» в Коммунаре (Ленобласть) и Дмитрове (Московская область) составляет 290 млн кв. м продукции в год. Сегодня «ТрансПак» занимает около 2% общероссийского рынка, а с вводом нового производства увеличит ее до 4%, подсчитали в ИК «Фридом Финанс».

Ольга Кантемирова