Саратов дождался нового инспектора

Полномочный представитель президента РФ в ПФО назначил временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Саратовской области Григория Сергеева. Как сообщили в аппарате полпреда, кадровое решение принято «в связи со служебной необходимостью». Должность саратовского ГФИ вакантна с момента отставки в марте этого года Марины Алешиной, которая сейчас работает проректором Саратовского государственного университета. Эксперты положительно оценивают назначение иногороднего инспектора, но не ждут от него серьезных шагов.

Временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Саратовской области назначен занимавший до последнего времени пост федерального инспектора по Нижегородской области Григорий Сергеев. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО, решение полпред Игорь Комаров принял 5 июня «в связи со служебной необходимостью». В пресс-службе полпреда пояснили, что «служебная необходимость» связана с тем, что сейчас в Саратовской области нет главного федерального инспектора. Останется ли Григорий Сергеев в этой должности или его заменят на другого человека, в аппарате полномочного представителя президента пояснить не смогли. Ожидается, что врио ГФИ появится на рабочем месте в пятницу, 7 июня.

Господин Сергеев с июля прошлого года занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области. На различных должностях в аппарате полпреда президента в ПФО 37летний уроженец Чебоксар Григорий Сергеев работает с августа 2009 года. До этого он четыре года работал в администрации президента Чувашской республики в отделе государственной гражданской службы и кадров.

В марте этого года ряд политологов предполагали, что Григория Сергеева назначат главным федеральным инспектором республики Удмуртия на место ушедшего в отставку Дмитрия Мусина, однако на должность был назначен экс-советник главы Удмуртской республики по правовым вопросам Сергей Панов.

Кресло главного федерального инспектора по Саратовской области освободилось в марте этого года после отставки Марины Алешиной, она занимала пост с сентября 2012 года. Источники „Ъ“ связывали уход госпожи Алешиной с тем, что она принадлежала команде бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича и «совершенно не устраивала» пришедшего ему на смену в сентябре прошлого года Игоря Комарова.

В правительстве области пока не готовы дать оценку новому областному ГФИ. «Никто не знает, что это за человек и каких действий от него ждать. Поэтому пока будем наблюдать. Вполне возможно, это временный человек на пустующее три месяца кресло, пока не нашелся кто-то подходящий»,— сказал „Ъ“ источник в областном правительстве.

Политолог Александр Пантелеев положительно оценивает то, что на должность главного федерального инспектора пришел малоизвестный иногородний человек. «Пост ГФИ предполагает, что занимающий его человек не связан ни с одной финансовопромышленной группой. В этом смысле Григорий Сергеев — именно такой человек. Вполне возможно, что его направили бороться с коррупцией в регионе»,— считает господин Пантелеев. Однако, по его мнению, ждать заметных шагов от ГФИ не стоит. «„Смотрящий в субъекте“ только наблюдает за тем, что происходит и передает в аппарат полпреда, никаких решений он не принимает»,— убежден эксперт.

Сергей Петунин