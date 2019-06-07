Правительству распределили роли

Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым окончательно утверждена новая структура региональной администрации, согласно которой вице-губернатор возглавляет кабинет министров, а члены правительства получили новые обязанности. Изменения в устав области были внесены ранее, против них выступили депутаты от компартии, которые заявили, что это приведет исключительно к увеличению расходов бюджета. Эксперты сомневаются, что новая структура повысит эффективность работы исполнительных органов власти.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление, которое закрепляет должностные обязанности за вице-губернатором и заместителями председателя правительства региона. Изменения вступили в силу со дня публикации постановления. Так, в документе, появившемся на сайте g64.ru (публикует правовые акты Саратовской области), говорится, что теперь вице-губернатор, обязанности которого исполняет Александр Стрелюхин, организует деятельность областного правительства, предъявляет главе региона кандидатуры для назначения на должности заместителей председателя правительства, министров и руководителей других органов исполнительной власти, вносит предложения по структуре обладминистрации и несет персональную ответственность перед губернатором за деятельность ­правительства.

Первый заместитель председателя правительства Вадим Ойкин, согласно постановлению губернатора, займется вопросами экономики, финансов, инвестиционной политики, будет взаимодействовать с правительством РФ и администрацией президента России. Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин, согласно документу, отвечает за транспорт, дороги, строительство и коммунальное хозяйство. В его компетенцию также входят вопросы энергетики и чрезвычайных ситуаций. Функционал господ Ойкина и Бусаргина не меняется. Соц­сфера, как и раньше, остается зоной ответственности заместителя председателя правительства Валентины Гречушкиной, заместитель председателя Александр Стрельников продолжит заниматься сельским хозяйством региона. Промышленность будет курировать Василий Разделкин, который до этого занимался исключительно строительством аэропорта «Гагарин». Управляющим делами правительства останется Павел Точилкин. Внутреннюю политику будет курировать второй вице-губернатор Игорь Пивоваров. Это и ранее входило в его должностные обязанности.

Поправки в устав Саратовской области были внесены решением регионального заксобрания 14 мая этого года. Ранее их анонсировал губернатор Валерий Радаев, сразу пояснив, что правительство возглавит занимавший на тот момент должность главы Энгельсского района Александр Стрелюхин. Валерий Радаев объяснил изменения структуры правительства необходимостью повысить эффективность работы исполнительной власти. До этого по уставу главой правительства был губернатор. Изменения вызвали недовольство фракции КПРФ в облдуме, ее представители заявили, что изменения в правительстве — пустая трата бюджетных средств.

Согласно проекту закона об изменениях в уставе, на оплату труда с начислениями работникам секретариата вице-губернатора области — председателя правительства региона в 2019 году понадобится 2,9 млн руб. (с 2020 года — 4,1 млн руб. ежегодно). Финансирование будет осуществляться за счет средств областной казны. Почти столько же потребуется и на финансирование секретариата вице-губернатора — председателя правительства — 2,8 млн руб. в этом году и 4,2 млн руб. ­ежегодно.

Депутат облдумы Николай Бондаренко (КПРФ) пояснил, что после того, как губернатор конкретизировал, чем будут заниматься члены правительства, позиция фракции не изменилась. «Мы по-прежнему считаем, что губернатор Валерий Радаев бежит от ответственности, перекладывая свои обязанности на другого человека. В условиях недостаточного областного бюджета он вместо введения режима экономии раздувает штат чиновников. Из Саратовской области почти самый высокий в стране отток населения, почти все сферы деятельности недофинансируются многие годы»,— отметил господин Бондаренко. Депутат не ждет заметных изменений в работе исполнительной власти после того, как кабинет министров возглавит Александр Стрелюхин. «Это расстрельная должность. В наших условиях поможет только смена системы, но не людей»,— убежден парламентарий.

Политолог Дмитрий Олейник отмечает, что к модели, при которой губернатор не возглавляет кабинет министров, сейчас переходят многие регионы. «Мне кажется, это некий централизованный проект, при котором происходит приведение системы власти в регионах к единой с федеральным центром модели. Некая административная реформа, не прописанная, но инициированная из Москвы»,— считает политолог. Господин Олейник также не ждет изменений эффективности работы обладминистрации, так как на должностях находятся старые кадры (Александр Стрелюхин уже работал в правительстве Валерия Радаева и предыдущего губернатора Павла Ипатова). «В Саратовской области старая система подбора кадров. Многие регионы уже проводят конкурсы молодых управленцев. Прошедшие через них люди занимают посты в обладминистрациях. Хотя они и не являются лоббистами и не принадлежат к группам влияния, они способны принести новые решения. У нас такого не делается»,— отмечает эксперт.

Сергей Петунин