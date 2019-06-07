Иркутскому министру не дали вылететь домой

В аэропорту Шереметьево силовики задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в причастности к вырубкам леса в природном заказнике «Туколонь». Уголовное дело было возбуждено еще в июне 2018 года, по нему проходят трое чиновников, в том числе заместитель главы минлеса региона. По версии следствия, в результате рубок был нанесен ущерб в размере 750 млн руб. В министерстве лесного комплекса Иркутской области утверждают, что решение о санитарных рубках принималось в связи с тем, что лес сильно поврежден стволовыми вредителями, на отдельных участках — почти полностью уничтожен.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области, Сергея Шеверду в аэропорту Шереметьево задерживали сотрудники ФСБ России. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение долж­ностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). В региональном СУ СКР уточнили, что чиновник задержан в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконных санитарных рубок леса в природном заказнике «Туколонь», расположенном на севере региона в Казачинско-Ленском районе. В ближайшее время СУ СКР намерено предъявить Сергею Шеверде обвинение и будет ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Начальник пресс-службы губернатора и регправительства Иркутской области Ирина Алашкевич сообщила „Ъ“, что Сергей Шеверда взял внеочередной отпуск, чтобы слетать с семьей в Москву для медицинского обследования ребенка. «Они уже возвращались в Иркутск. Министра задержали, когда семья ожидала посадки на рейс»,— рассказала „Ъ“ госпожа Алашкевич.

Дело о рубках в заказнике «Туколонь» было возбуждено в июне 2018 года. К уголовной ответственности по нему были привлечены три чиновника. Следствие считает, что они незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике на площади 120 га, чем нанесли ущерб на общую сумму около 748 млн руб.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области „Ъ“ сообщили, что санитарные рубки производились по итогам сильных пожаров в 2015–2016 годах. «Лес ослаб и был поражен стволовыми вредителями. Выезжавшая в мае 2019 года на место рабочая группа, созданная по инициативе Общественной палаты Иркутской области, обследовала лес, который остался, и пришла к выводу, что он сильно поражен вредителем, на отдельных участках — до 90%»,— сказали „Ъ“ в региональном минлесе.

Изначально рубки планировалось провести на территории 600 га, но в связи с тем, что они были приостановлены, лес вырубили только на пятой части этой площади.

В числе чиновников, которые были привлечены по делу о незаконных рубках, замминистра лес­ного комплекса региона Алексей Туги. Именно его обвиняют в согласовании санитарных рубок. В настоящее время замминистра находится под стражей в СИЗО-1 Иркутска. В конце мая «Открытые медиа» опубликовали письмо Алексея Туги, адресованное президенту Владимиру Путину и руководителям федеральных силовых ведомств. Оно было передано изданию через адвоката Данилу Зотта.

Арестованный попросил привлечь к ответственности сотрудников региональных СУ СКР и УФСБ, которые якобы под угрозой насилия принуждали его признать вину и дать ложные показания на министра Шеверду.

Также он написал, что его заставили отказаться от своих адвокатов и подписать протокол допроса с участием приглашенного защитника. Сам господин Зотт сообщил изданию, что видел своего подзащитного больше месяца назад, и тот был «сильно похудевший, бледный и с синяками под глазами».

Екатерина Еременко